شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد جنون السعوديات عند مشاهدتهم الأمير محمد بن سلمان يتمشى بسيارته الخاصة في شوارع الرياض .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول عدد من رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمحمد بن سلمان يتجول بلا مرافقين بسيارته الخاصة في شوارع مدينة الرياض هكذا بدا المشهد أمام نساء سعوديات تفاجأن بشخص سعودي يشبه ولي العهد إلى حد كبير جدا.

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. شاهد جنون السعوديات عند مشاهدتهم الأمير محمد بن سلمان يتمشى بسيارته الخاصة في شوارع الرياض .."فيديو"

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ونشر موقع "hassriyat" مقطع فيديو يظهر فيه شخص وصف بأنه يشبه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى حد كبير.

وأظهر الفيديو رد فعل سعوديات بعد رؤيتهن سيارة بداخلها شخصين، أحدهما يشبه الأمير محمد بن سلمان بجانب السائق.

إذا تعالت صرخاتهما، فيما يبدو أنهما غير مصدقين إنه ولي العهد السعودي، بينما قام هذا الشخص الذي ظهر في الفيديو بالتلويح لهن.