شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة الكندية تعتقل رجلًا لادعائه كذبًا الانضمام لـ"داعش" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت السلطات الكندية، إن الشرطة ألقت القبض على رجل بتهمة الكذب وادعاء الانضمام لتنظيم ”داعش”، وتنفيذ عمليات قتل، مشيرة إلى أنها وجهت إليه تهمة ممارسة ”نشاط إرهابي زائف“.

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ونشر ”شهروز تشودري“ تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من العام 2016 يتحدث فيها عن دوره مع التنظيم، كما أجرى العديد من المقابلات الإعلامية بهذا الشأن، لكن تحقيقًا للشرطة خلص إلى أنه ليس له أي صلة بالتنظيم.

وقالت الشرطة إن المقابلات والتدوينات التي ظهرت في عمل وثائقي تلفزيوني أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة العامة بين الكنديين، وسيمثل ”تشودري“، البالغ من العمر 25 عامًا، أمام محكمة في الـ16 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.