شكرا لبحثكم عن خبر اسعار صرف العملات امام الريال اليمني ...اخر التحديثات في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في كلا من صنعاء وعدن، مساء السبت، الموافق 26 سبتمبر 2020م.
سعر الصرف في صنعاء
شراء:
الدولار الأمريكي: 609
الريال السعودي: 161
بيع:
الدولار الأمريكي: 610
الريال السعودي: 162
سعر الصرف في عدن
شراء:
الدولار الأمريكي: 822
الريال السعودي: 215
بيع:
الدولار الأمريكي: 828
الريال السعودي: 216
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