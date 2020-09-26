شكرا لبحثكم عن خبر اسعار صرف العملات امام الريال اليمني ...اخر التحديثات في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في كلا من صنعاء وعدن، مساء السبت، الموافق 26 سبتمبر 2020م. سعر الصرف في صنعاء شراء: الدولار الأمريكي: 609 الريال السعودي: 161 بيع: الدولار الأمريكي: 610 Advertisements الريال السعودي: 162 سعر الصرف في عدن شراء: الدولار الأمريكي: 822 الريال السعودي: 215 بيع: الدولار الأمريكي: 828 الريال السعودي: 216

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