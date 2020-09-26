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اسعار صرف العملات امام الريال اليمني ...اخر التحديثات في صنعاء وعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في كلا من صنعاء وعدن، مساء السبت، الموافق 26 سبتمبر 2020م.

 

سعر الصرف في صنعاء

 

 

 

شراء:

 

الدولار الأمريكي: 609

 

الريال السعودي: 161

 

بيع:

 

الدولار الأمريكي: 610

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الريال السعودي: 162

 

سعر الصرف في عدن

 

شراء:

 

الدولار الأمريكي: 822

 

الريال السعودي: 215

 

بيع:

 

الدولار الأمريكي: 828

 

الريال السعودي: 216

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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