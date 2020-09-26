شكرا لبحثكم عن خبر رجال البحث الجنائي بالمهرة مسنودين بالقوات الخاصة يضبطون 63 كيلو من الحشيش المخدر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المهرة/المركز الإعلامي:

26/سبتمبر/2020م.

ضبط رجال البحث الجنائي بمحافظة المهرة مسنودين بالقوات الخاصة، 63 كيلو من الحشيش المخدر على سيارة تنقل خمسة أشخاص.

وذكر مصدر في البحث الجنائي، أن منتسبيه مسنودين بالقوات الخاصة، تمكنوا من ضبط سيارة نوع زيزو صالون موديل 2002 وعلى متنها خمسة أشخاص من محافظات مختلفة وبحوزتهم 63كيلو من الحشيش المخدر نوع راتينج.

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وأشار إلى أن كميات الحشيش كانت مخفية داخل السيارة التي جرى ضبطها بعد تحري ورصد ومتابعة منذ أيام.

وتأتي هذه الانجازات عقب لقاءات متسلسلة لمدير عام الأمن و الشرطة العميد مفتي سهيل صمودة، مع فريق البحث الجنائي، شدد فيها على ضرورة بذل المزيد من الجهود في منع الجريمة وضبط مرتكبيها خاصة جرائم المخدرات.

وإثر ذلك كثفت إدارة البحث الجنائي في المهرة تحرياتها ورصدها للمروجين والمتعاطين لأنواع المخدرات في الآونة الأخيرة والتيتم ضبط العديد من المروجين والمتعاطين.

ووجه مدير شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي سهيل صمودة، ومساعد مدير الأمن لشؤون الأمن المقدم أحمد رعفيت ، شكرهما لكافة الوحدات الأمنية في المحافظة وخاصة إدارة البحث الجنائي وعمليات أمن المحافظة وقيادة القوات الخاصة، الأمن على سرعة التعاطي مع البلاغات والمعلومات وعلى الجهود الجبارة التي يبذلونها للحفاظ على الأمن وضبط الجريمة قبل وقوعها.

وأكد مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن المقدم أحمدرعفيت، في لقاء عقده مع عقال الحارات والمشايخ والشباب المؤثرين في المجتمع للتوعية بمخاطر هذه الأفة، أن التحري قائم ومستمر لضبط المروجين والمتعاطين لهذه الأفة الخطيرة التي تقوض بنيان المجتمع وتستهدف الشباب بالدرجة الأولى.