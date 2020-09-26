إنتقالي عدن يبارك قرارات لملس وجهوده لإقتلاع الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

باركت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبية في عدن، قرارات، محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس في ضبط التسيّب الحاصل في المؤسسات الخدمية، مثمنين جهوده المبذولة في اقتلاع الفساد الذي استشرى في أروقة تلك المؤسسات ، وإعادة أحياء مشاريع البنية التحتية وإنعاش المشاريع التنموية والاستثمارية، التي ستسهم في تحسين المستوى المعيشي لأبناء العاصمة عدن ، مجددين وقوفهم الكامل إلى جانب الاستاذ لملس ومساندة الخطوات التي يقوم بها لإعادة الوجه المشرق والمزدهر للعاصمة عدن .



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وأقر الاجتماع تشكيل لجان مصغرة للتحضير لفعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ 57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى عدد من التوصيات والمقترحات المتعلقة بتحسين مستوى الأداء الإداري والتنظيمي وتنشيط العمل الميداني والجماهيري بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة .

واستعرض المجتمعون تقريراً عن حملة "النظافة والتعقيم" الموسعة للمدارس الاساسية والثانوية ورياض الاطفال، التي ترعاها وتنفذها القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات ومكتب صندوق النظافة وبعض المبادرات المجتمعية، مشيدين بالجهود العظيمة والمميزة التي بُذلت ومازلت تُبذل لتهيئة الأجواء الصحية والبيئية النظيفة والمناسبة للطلاب والطالبات والطواقم التربوي والتعليمية في عموم مدارس ورياض العاصمة عدن .

وخلال الاجتماع اطلع رئيس الهيئة، الدكتور، عبدالناصر الوالي ، أعضاء الهيئة التنفيذية على آخر المستجدات السياسية والعسكرية والامنية في العاصمة عدن، وجهود تنفيذ اتفاق الرياض، مشيداً بحكمة وصلابة الوفد التفاوضي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي وبقية أعضاء الوفد، ومؤكداً دعم وتأييد القيادة المحلية وكل أبناء الجنوب الشرفاء للخطوات والقرارات التي يتخذها الوفد الجنوبي في سبيل تحقيق اهداف شعب الجنوب التحررية وتطلعاته المشروعه في إداستعادة دولته المستقلة على كامل تراب ارضه