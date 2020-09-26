العكيمي: ثورة 26 سبتمبر فخر كل يمني وذكرى خالدة في ذاكرة الاجيال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي " ان ثورة 26 سبتمبر فخر كل يمني وذكرى تاريخية خالدة في ذاكرة الاجيال".

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وهنأ خلال ايقاد شعلة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر ـ في جبهات القتال على مشارف الحزم ـ القيادة السياسة والعسكرية بهذه الذكرة العظيمة على اليمنين.. مشيدا بتضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل الاحرار في جميع الجبهات.

وقال " اننا قادمون لدحر المليشيا وحماية الجمهورية ولن يحكم الاماميين الجدد بعد ان اضاء فجر ثورة 26 من سبتمبر وطوت عهودة التخلف والجهل والمرض ".