- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العكيمي: ثورة 26 سبتمبر فخر كل يمني وذكرى خالدة في ذاكرة الاجيال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي " ان ثورة 26 سبتمبر فخر كل يمني وذكرى تاريخية خالدة في ذاكرة الاجيال".
وهنأ خلال ايقاد شعلة العيد الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر ـ في جبهات القتال على مشارف الحزم ـ القيادة السياسة والعسكرية بهذه الذكرة العظيمة على اليمنين.. مشيدا بتضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل الاحرار في جميع الجبهات.
وقال " اننا قادمون لدحر المليشيا وحماية الجمهورية ولن يحكم الاماميين الجدد بعد ان اضاء فجر ثورة 26 من سبتمبر وطوت عهودة التخلف والجهل والمرض ".
كانت هذه تفاصيل خبر العكيمي: ثورة 26 سبتمبر فخر كل يمني وذكرى خالدة في ذاكرة الاجيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.