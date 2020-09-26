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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العرادة : مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، أن المحافظة ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير.
وخلال كلمة ألقاها عقب حفل إيقاد الشعلة الـ58 لثورة 26سبتمبر المجيدة، تعهد اللواء العرادة بالانتصار للجمهورية والثورة وعدم نيل مليشيا الحوثي المتمردة من تضحيات ونضالات الشعب اليمني في سبيل التحرر من الحكم الإمامي الظالم.
وفي كلمته أدان المحافظ العرادة محاولة مليشيا الحوثي المتمردة التشويش على حفل إيقاد شعلة الثورة بإطلاقها صاروخ باليستي على مدينة مأرب أثناء الحفل.
وأضاف “مليشيا الحوثي لن تتوقف عن جرائمها بحق اليمنيين حتى يتم رفع الراية على كل ربوع الوطن وأن إطلاق الصاروخ مساء اليوم ما هو إلا واحدة من مكائدها ضد الثورة والجمهورية”.
وأكد اللواء العرادة أن محاولات مليشيا الحوثي الانقلابية عرقلة إيقاد الشعلة لن توقف الشعب اليمني عن إشعالها في كل جبال وسهول اليمن.
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