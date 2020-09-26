شكرا لمتابعة خبر عن محمد علي الحوثي : يؤكد ان لحل الدبلوماسي هو ماتركز عليه الحوثيون .. ومراقبون يؤكدون ان لاحل مع الحوثيين الا الحسم العسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا القيادي الحوثي و عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيون محمد علي الحوثي إلى التركيز على الحل الدبلوماسي.

وأوضح عضو السياسي الأعلى في رده على أسئلة الصحفي البريطاني عضو مجموعة الأزمات الدولية بيتر سيلسبري، أن التدخل في شؤون اليمن تسبب في الدمار والقتل والاستهداف للشعب اليمني وتدمير منشآته وبناه التحتية ووصوله إلى حد المجاعة وعدم الوصول إلى اتفاق.

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وأضاف” الحل الدبلوماسي هو ما نطالب به باستمرار، وقد طالبنا في مؤتمر الحوار الوطني وتم الحديث عنه بأنه لا يجوز لأحد الاستقواء بالخارج، ولكن وجدنا العكس أن هناك استقواء بالخارج وإعلان بمشاركة 17 دولة، ولو توقف التدخل الخارجي لتوصلنا إلى حلول قبل أن تسقط قطرة دم واحدة“.

ودعا الحوثي الأمم المتحدة إلى أن تكون محايدة وعدم اعتمادها على الفريق الذي كان يعمل مع المبعوث السابق ولد الشيخ، وكذا عدم اعتماد الآلية التي كان يعمل بها والتي أدت إلى الفشل .. وقال” نصحنا المبعوث الحالي بذلك، لكنه استمر بتلك الآلية فلم يخرج حتى الآن بنتيجة“.

ويرى مراقبون ان تصريحات الحوثي بخصوص الحل الدبلوماسي اتت كدليل واضح على ما تعرضت له جماعة الحوثي من خسائر مؤكدين ان لاحل مع الحوثيون الا الحرب .