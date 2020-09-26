شكرا لمتابعة خبر عن الأمين العام .. يعلن عن موعد إنتهاء الحرب والتدخلات الخارجية باليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، و وزير الخارجية الاسبق، الدكتور أبوبكر القربي، عن موعد إنتهاء الحرب في اليمن والتدخلات الخارجية.

وقال في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر ، رصدها المشهد اليمني ، أن ثورة سبتمبر قامت لبناء وطن ننعم به بالعدل والمساواة، ولكنا أضعنا الفرصة طمعاً في السلطة والمصالح فأدخلنا اليمن دائرة الفتنة والانقسام والتدخل الخارجي.

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وأكد على أن هذا الوضع لن ينتهي إلا بتحمل اليمنيين أنفسهم مسئولية إنقاذ اليمن بجهد مشترك وروح التصالح والتسامح ووضعه قبل مصالح الأشخاص والأحزاب.

وقال القربيرغم الحُزن الذي نعيشه نتيجة دمار الحرب وإراقة الدم اليمني إلا أن ثورة سبتمبر ستبقى طريق التحرر وبناء اليمن الجديد.

وجدد القربي، العهد بالتمسك بثوابتها وأهدافها والحفاظ على منجزاتها.

وتابع: كما نتذكر بالاعتزاز شهداءها وصانعي إنجازاتها، وعاشت اليمن أرض الكرامة والمجد.

ويجمع اليمنيين كافة، على أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة ستبقى طريق التحرر وبناء اليمن.