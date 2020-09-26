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عدن - ياسمين التهامي - مصر.. شاب يصحب زوجته إلى العيادة ويتوفى فجأة في غرفة الانتظار (شاهد الفيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب في مصر توفي بشكل مفاجئ في عيادة الطبيب، حيث اصطحب زوجته لإجراء فحص دوري. ويظهر الزوج في الفيديو وهو يتمتع بصحة جيدة ويسير على قدميه ولا يعاني من أي تعب خلال نزوله من "التوك توك" حتى لحظة دخوله العيادة وجلوسه في غرفة الانتظار. لمشاهدة الفيديو إضغط هنــــــــا

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