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عدن - ياسمين التهامي - الداعية الإماراتي “وسيم يوسف” يكشف عن أشراط الساعة .. ويسأل الله الثبات على الحق!.. ما علاقة التطبيع مع إسرائيل؟؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الداعية الإماراتي، وسيم يوسف ، تغريدة على حسابه بتويتر ، تحدث فيها عن أشراط الساعة ، سائلاً الله الثبات . وقال يوسف في إشارة إلى اتفاق السلام (التطبيع) مع إسرئيل، " إن من أشراط الساعة انقلاب الموازين ، ومن يريد السلام (متخاذل) ومن يرد (الدمار) شجاع . وأضاف : ” من يريد الأمان لوطنه (عميل) ومن يريد (الفتنة) مناضل ، من يريد التعايش مع الأديان (مرتد) ومن يريد الطائفية (مجاهد) ، من يريد الوسطية (منافق) ومن يريد التشدد (ثابت)” . واختتم قائلاً : ” نسأل الله سبحانه الثبات على الحق” . المصدر: تويتر

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