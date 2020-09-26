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عدن - ياسمين التهامي - أب يصد الرصاص بجسده عن أطفاله.. وهكذا كانت النهاية (فيديو مؤثر)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements فيديو لحظة صد أب الرصاص عن أطفاله الثلاثة بجسده بعد وقوع إطلاق نار بشكل مفاجئ داخل معرض لبيع السيارات في منطقة برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الأب كان جالسا مع أطفاله الثلاثة في منطقة الانتظار بمعرض السيارات، قبل أن يقترب رجل من النافذة خلفهم ويطلق النار. وبسرعة وضع الأب أطفاله على الأرض وقام بحمايتهم مع استمرار إطلاق النار، فيما سارع كل من بالمعرض إلى الهرب من الرصاص. وأصيب الأب برصاصة في ساقه، ليزحف بعدها لإبعاد أطفاله عن منطقة الرصاص واستمر في حمايتهم من الطلقات النارية ومن زجاج النافذة المحطم والمنهار عليهم. ويرقد الأب في مستشفى بنيويورك حاليا وحالته مستقرة، فيما لم يصب أطفاله بأذى.

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