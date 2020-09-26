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عدن - ياسمين التهامي - الماء الساخن على الريق لمرضى السكري وتنظيف الجسم من السموم وفوائد أخرى لا يستغني عنها أحد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements د الماء الساخن على الريق علاج الجهاز الهضمي يساعد شرب الماء الدافئ فور الاستيقاظ على علاج مشاكل الجهاز الهضمي من الانتفاخات و الإمساك، والمشاكل التي يعاني منها الجهاز الهضمي من خلال تناول وجبة دسمة في العشاء تؤثر على عملية الهضم، وتسبب عسر الهضم، فمن فوائد الماء الساخن على الريق أنه يحسن من قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام. حرق الدهون وإنقاص الوزن انتشرت في السنوات الأخيرة أهمية المشروبات الدافئة في حرق الدهون وإنقاص الوزن، وهذا من أحد فوائد الماء الساخن على الريق أنه يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية الموجودة في الجسم، وتستخدم أنظمة الحمية الغذائية مشروبات دافئة مثل الماء والليمون في حرق الدهون لقدرتها المذهلة على إنقاص الوزن. من فوائد الماء الساخن على الريق أنه يحسن من عملية الهضم وبالتالي فإن حركة الطعام في الأمعاء ستصبح سريعة، مما يقلل من الوزن الزائد الذي يكتسبه الجسم من خلال عملية الحرق السريع للدهون. تناول الماء الدافئ يزيد من عملية الأيض في الجسم من خلال رفع عملية التمثيل الغذائي، مما يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من الطبيعي. طرد السموم من الجسم يساعد شرب الماء الدافئ في الصباح على تنظيف المعدة والكبد من السموم الموجودة في الجسم، ويساعد على إخراج السموم من الجسم. زيادة الطاقة في الجسم يساعد الماء على تدفق الدم إلى أنسجة الجسم والخلايا فهو أحد المشروبات التي تدخل من ضمن مشروبات الطاقة الطبيعية؛ باستخدام الماء الدافئ مع الليمون والعسل وشرائح الخيار وعيدان القرفة وشرائح التفاح، هذه المشروبات هي أيضاً مفيدة في تعزيز رطوبة الجسم. تنشيط الدورة الدموية من فوائد الماء الساخن على الريق أنه ينشط الدورة الدموية في الجسم، فهو يساعد على تحسين تدفق الدم إلى خلايا الجسم. مرض السكري لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، بعد شرب الماء الدافئ على الريق يعتدل مستوى السكر في الدم. مشاكل المعدة يساعد شرب الماء الدافئ على التخلص من آلام المعدة مثل حرقة المعدة أو زيادة حموضة المعدة. الاسترخاء وآلام المفاصل يخفف الماء الساخن من آلام المفاصل لأنه يعمل على تنشط الدورة الدموية في الجسم والأربطة والمفاصل، ويساعد على تهدئة الأعصاب والشد العضلي ويخفف من تشنجات المفاصل. نزلات البرد استخدم الماء الدافئ في الطب الصيني لعلاج نزلات البرد وهو أفضل من تناول الماء البارد، ويقلل شرب الماء الدافئ من أعراض نزلات البرد مثل الكحة والسعال والتهاب الحلق، ويعمل على تنظيف الفم والمجرى التنفسي من الفيروسات. فوائد الماء الساخن على الريق للبشرة تنظيف البشرة يساعد الماء الدافئ على تنظيف البشرة من خلال شربه على الريق أو استخدامه كغسول لتنظيف البشرة، فهو يعمل كمنظف جيد من الأتربة والبكتيريا العالقة. حب الشباب يساعد الماء الدافئ على فتح المسام الضيقة بسبب تراكم الزيوت والبكتيريا فيها، ويتكون حب الشباب بسبب الزيوت المتراكمة على سطح البشرة مع الأتربة، لهذا فإن تنظيف المسام بالماء الدافئ يخلصك من حب الشباب. ترطيب البشرة شرب الماء يفيد في ترطيب الجسم عموماً ويحمي من الجفاف، فشرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء الدافئ طوال اليوم، يساعد على ترطيب بشرتك ويحميها من الجفاف. علاج التجاعيد يساعد الماء الدافئ على التخلص من التجاعيد، فهو مرطب قوي للجلد ويحميه من الجفاف الذي يسبب تجاعيد البشرة. طريقة شرب الماء الساخن الصحية لا يجب أن يكون الماء ساخناً للغاية من الأفضل أن يكون دافئاً. اشربه مع أحد المشروبات التي تساعدك على حرق الدهون مثل الليمون أو النعناع أو البقدونس. غلي الماء في إناء أفضل من تناوله مباشرةً من الصنبور للتقليل من الميكروبات. معدل الاستهلاك اليومي للنساء منه هو 2 ونصف لتر من الماء الساخن. معدل الاستهلاك اليومي للرجال هو 4 لتر من الماء الساخن. اشرب الماء الدافئ قبل الإفطار بمدة 30 إلى 45 دقيقة. المصدر: كل يوم معلومة طبية

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