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عدن - ياسمين التهامي - للمتزوجين كيف تعرف ان زوجتك شبعت واستمتعت معك فوق السرير او العكس هذه هي كلمة السر !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لعلاقة الجنسية بين الزوجين بها العديد من الدهاليز والأسرار الخفية التي لا يعرفها كُل طرف عن الآخر. ومهما بلغت السنوات التي قضوها في القفص الذهبي للزواج، فكثير من الرجال لا يعرفون ما إذا كانت زوجته تستمتع حقاً بالعلاقة الجنسية معه، أم أن الجنس أصبح بالنسبةِ لها عملية روتينية تقوم بها لإرضائه دون أن تشعُر هي بالاستمتاع. التقرير التالي يوضح لك أيها الرجُل العلامات التي تكشف سر زوجتك وتُخبِرك بأنها تستمتع بالعلاقة الجنسية في كُل مرة تُمارسانها معاً. فكلما ازداد مُعدل تسارُع تنفُس زوجتك أثناء العلاقة الجنسية يجب أن تعلم أنك نجحت في جعلها تشُعر بالاستمتاع والإثارة الجنسية. 2- اقترابها منك فعندما تقدم على فِعل أي شيء أثناء العلاقة الجنسية ويُلاقي ذلك استحسان زوجتك، فإنك سوف تجد جسدها ملاصِقاً لجسدك أثناء كُل مراحل العلاقة الجنسية. اقرأ أيضاً: هل يؤثر طول الرجل على العلاقة الجنسية؟ 3- إحكام قبضتها عليك اخبار التغيير برس عندما تصل زوجتِك لهذه المرحلة أثناء العلاقة الجنسية فعليك أن تعرف أنها في قمة انفعالها العاطفي الناتج عن استمتاعها بمُمارسة الجنس معك؛ لذا عليك أن تفتخر بنفسك في تلك المرحلة من العلاقة الجنسية. 4- التواصل مع الزوج يجب أن تعرف أن تحدُث زوجتك معك أثناء العلاقة وقولها لكلمات دالة على حُبها لك يُمثل دليلاً قوياً على الاستمتاع فالعملية الجنسية الروتينية، والتي لا تشُعر المرأة فيها بالاستمتاع تجدها صامتة انتظاراً لانتهاء تلك العِلاقة الرتيبة. لا تفوت: 7 آداب للعلاقة الحميمية في الإسلام 5- انحناء أصابع القدمين وهي من الأدلة البسيطة، ولكنها تحمل دلالات كبيرة في شعُور زوجتك بالاستمتاع أثناء العلاقة الجنسية معك، كما تُعد هذه العلامة دليلاً على قُرب زوجتك من الشُعور بالنشوة الجنسية. أخيراً يجب أن تعرف أيها الرجل أن زوجتك إذا استمتعت بالعلاقة الزوجية معك فلن تكُف عن طلب المزيد؛ لأن المرأة تتكون لديها صورة ذهنية جميلة عن المشاعر الرائعة التي شعرت في اّخر علاقة جنسية جمعتها بزوجها.

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