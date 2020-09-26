شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :خاص : معمر الارياني وزيرا للخارجية واحمد الصالح وزير للإعلام الكشف عن مسودة تشكيل الحكومة تقدم بها البركاني والسفير السعودي وتفاجأت بها الأحزاب السياسية ويجري حاليا إقناع الرئيس بها ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل :خاص : معمر الارياني وزيرا للخارجية واحمد الصالح وزير للإعلام الكشف عن مسودة تشكيل الحكومة تقدم بها البركاني والسفير السعودي وتفاجأت بها الأحزاب السياسية ويجري حاليا إقناع الرئيس بها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مصادر سياسية ان مسودة تقدم بها كلا من رئيس البرلمان سلطان البركاني ورئيس الحكومة معين عبدالملك والسفير السعودي شملت تشكيل الحكومة القادمة بجميع أعضائها دون التشاور مع باقي المكونات السياسية وقامت بفرضها على طاولة وهو الأمر الذي ادى الى خلافات كبيرة ورجع بالأمر الى فخامة الرئيس للموافقة المصادر أكدت ان معمر الارياني مرشح لشغل حقيبة وزارة الخارجية ونجيب لعوج لحقيبة التخطيط والتعاون والدولي وشئون المغتربين، بينما حضي المجلس الانتقالي بوازرة الاعلام والثقافة وتم ترشيح احمد الصالح فيها. وانتقدت مصادر تدخل السفير لفرض اعضاء الحكومة بعيد عن الأحزاب السياسية وفرض اجنده داخل الحكومة مواليه له وعدم تنفيذ الشقين الامني والعسكري

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