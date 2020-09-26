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عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو وفاة فنان مصري كبير وآخر ظهور له يثير حزن الوسط الفني.. شاهد !

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جديد اب برس

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الفنان المصري المنتصر بالله، داخل مستشفى مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية في مصر، وذلك عن عمر ناهز الـ70 عاما؛ بعد صراع مع المرض استمر 12 عاما. وكان آخر ظهور للفنان المنتصر بالله، قبل رحيله بعامين كاملين، حيث توقف عن الظهور في أي مناسبة ولم يلب أي دعوة، إلا أن آخر ظهور سيظل علامة في تاريخه الفني؛ كونه حاز خلاله على جائزة ”الأب القدوة“. وجاء هذا الظهور في يوليو 2018، حيث مُنح فيه الجائزة من منظمة الأمم المتحدة للفنون، التي كانت تُكرم وقتها عددا من نجوم الفن، بمناسبة الاحتفال بعيد الأب، وكان المنتصر بالله من بينهم. وبدا على المنتصر بالله وقتها علامات التقدم في السن، غير أنه كان نشيطا من ناحية التفاعل مع الحضور، إذ كان يتحدث مع من يأتي لإلقاء السلام عليه أو يطلب التقاط صورة معه. وحرص مانحو الجائزة على أن يسلموا الراحل درع التكريم وهو جالس في مكانه المخصص له؛ لصعوبة صعوده على المسرح، بينما وقف الفنان المصري الراحل طلعت زكريا بجواره يصفق بعد منحه الدرع.