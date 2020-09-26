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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول سيارة كهربائية مزودة بنظام الدفع الرباعي.. فخامة ومواصفات رائعة !

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جديد اب برس

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ت شركة فولكس فاجن الألمانية عن إطلاق سيارة ID.4 الكهربائية المزودة بخاصية الدفع الرباعي للعجلات. وتتميز بمحرك بقوة 201 حصان يعمل على تشغيل العجلات الخلفية، ويحتوي الإصدار الأول من ID.4، المزود بطارية 82 كيلو وات في الساعة، على نطاق تقديري أولي من الشركة المصنعة يبلغ 250 ميلًا استنادًا إلى دورة اختبار وكالة حماية البيئة. ويمكن إعادة الشحن الكاملة من منفذ نموذجي، مثل تلك التي يتم تركيبها عادة في المنزل أو في مواقف السيارات العامة، سوف تستغرق حوالي 7 ساعات، ويضيف الشاحن الموجود على متن الطائرة بقدرة 11 كيلووات حوالي 33 ميلاً من النطاق في الساعة، ويمكن شحن ID.4 من 5 إلى 80 بالمائة في حوالي 40 دقيقة. في العام المقبل 2022، ستضيف فولكس فاجن على ID.4 إصدارًا محدثاً للدفع الرباعي مع محرك كهربائي على المحور الأمامي وقوة إجمالية تبلغ 302 حصان. ويجمع تصميم ID.4 بين المظهر الأيروديناميكي المستقبلي وبعض لمسات فولكس فاجن الكلاسيكية، كما يوجد شعار فولكس فاجن في الوسط، ويمكن أن يأتي الشعار كخيار مضاء بمصابيح LED. وتخلق المصابيح الأمامية LED والمصابيح الخلفية وخط الإضاءة الأمامية الاختيارية المضاءة وشعار فولكس فاجن توقيعًا جديدًا مميزًا، بينما يمنح الهيكل الأنيق ID.4 حضورًا مرئيًا قويًا. المصدر: الوطن