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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة "المسيرة" الحوثية تكشف اخر تطورات قضية الاغبري !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مدير عام البحث الجنائي العميد سلطان زابن، إن قضية عبدالله الأغبري جنائية بحتة. واضاف في حوار مع صحيفة "المسيرة" التابعة للمليشيات الحوثية، أن قضية الأغبري ليس لها أي أبعاد سياسية. وعن آخر مستجدات القضية، اكد العميد زابن، أنه قد تم تقديم الجناة إلى العدالة وجاري متابعة الهاربين. وهزّت جريمة قتل الشاب عبدالله الأغبري الرأي العام في اليمن، بعد أن وثقت كاميرا مراقبة تفاصيل تعذيبه لساعات حتى الموت، وتوفي إثر نزيف داخلي، بعد تعرّضه للضرب المبرح والتعذيب من قبل خمسة أشخاص.

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