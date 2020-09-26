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عدن - ياسمين التهامي - الملك سلمان يعلن أمام الأمم المتحدة الموقف النهائي للسعودية من التطبيع مع إسرائيل.. ويكشف متى ستنسحب المملكة من اليمن !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلا من إيران وحزب الله اللبناني، داعيا إلى نزع سلاح الأخير، فيما اقتصر حديثه عن القضية الفلسطينية على الإشادة بالمبادرة العربية، و"دعم الجهود الأمريكية". وفي كلمته للأمم المتحدة، قال العاهل السعودي إن المملكة "مدت يدها لإيران بالسلام على مدى العقود الماضية لكن دون جدوى". وأضاف أن "إيران استغلت الاتفاق النووي لتكثيف أنشطتها التوسعية وتأسيس شبكاتها الإرهابية وعدم إنتاج شيء سوى الفوضى والتطرف والطائفية". وتابع: "لابد من حل شامل وموقف دولي راسخ لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل ووقف برنامجها للصواريخ الباليستية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى". وشدد عاهل السعودية على أن بلاده "لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتخلى عن شعب اليمن إلى أن يستقل عن الهيمنة الإيرانية". كما اعتبر أن انفجار مرفأ بيروت "حدث نتيجة هيمنة حزب الله على صنع القرار في لبنان بقوة السلاح". وقال: "لا بد من نزع سلاح حزب الله لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء". وفي الملف الفلسطيني، قال العاهل السعودي إن "مبادرة السلام العربية توفر أساسا لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي". وأعرب الملك سلمان في الوقت ذاته عن "دعم الجهود الأمريكية لحمل إسرائيل والفلسطينيين على البدء في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل".

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