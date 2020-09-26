شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة تهز السعودية في اليوم الوطني.. مافعلته هذة الفتاة العارية مع فتاة اخرى محجبة كان مفاجئ وصادم ولم يتخيله أحد.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتاة سعودية عارية وبجانبها فتاة سعودية منقبة، لعل هذاالمشهد في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، من ضمن إحتفالات السعودية باليوم الوطني ال ٩٠، يختصر حكاية الدولة السلمانية الجديدة، وغزوة بن سلمان بمنشاره المبارك.

ويظهر بالفيديو الذي أثار حالة من الغضب و الجدل. فتاة سعودية عارية . ترتدي فستاناً قصيراً فاضحاً يكشف من جسدها أكثر مما يخفي، تسير بجانبها على المنصة بما يُشبه عرض الأزياء، فتاة مُحجبة حجاباً شرعياً مُتكاملاً، وتدخل الفتاتان على المنصة، وتكتفي المحجبة بالوقوف، بينما تستمر الأخرى في استعراض جسدها وفستانها العاري.

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. فضيحة تهز السعودية في اليوم الوطني.. مافعلته هذة الفتاة العارية مع فتاة اخرى محجبة كان مفاجئ وصادم ولم يتخيله أحد.. شاهد

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وكان لسان المشهد الذي جاء من ضمن إحتفالات السعودية بيومها الوطني، ليقول هذه السعودية بين الماضي المتخلف و الحاضر المشع بنور أفخاذ السعوديات للعالم المتحضر.

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فتاة سعودية عارية

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شاهد فتاة سعودية عارية في إحتفالات اليوم الوطني وفتاة تطلق صدرها للإنفتاح..

بواسطة وطن الدبور آخر تحديث سبتمبر 24, 2020

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الدبور – فتاة سعودية عارية وبجانبها فتاة سعودية منقبة، لعل هذاالمشهد في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، من ضمن إحتفالات السعودية باليوم الوطني ال ٩٠، يختصر حكاية الدولة السلمانية الجديدة، وغزوة بن سلمان بمنشاره المبارك.

ويظهر بالفيديو الذي أثار حالة من الغضب و الجدل. فتاة سعودية عارية . ترتدي فستاناً قصيراً فاضحاً يكشف من جسدها أكثر مما يخفي، تسير بجانبها على المنصة بما يُشبه عرض الأزياء، فتاة مُحجبة حجاباً شرعياً مُتكاملاً، وتدخل الفتاتان على المنصة، وتكتفي المحجبة بالوقوف، بينما تستمر الأخرى في استعراض جسدها وفستانها العاري.

وكان لسان المشهد الذي جاء من ضمن إحتفالات السعودية بيومها الوطني، ليقول هذه السعودية بين الماضي المتخلف و الحاضر المشع بنور أفخاذ السعوديات للعالم المتحضر.

لأن بن سلمان أخرج الفتاة السعودية من نور الإسلام إلى ظلام البارات الحلال و الافخاذ المنتشرة في كل أرجاء المملكة، حتى لا يخرج السعودي أمواله للخارج للسياحة، وليثبت لترامب أن السعودية تغيرت ويستحق دعمه للوصول إلى العرش.

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ورأى مُتابعون أن المشهد يُمثل واقع السعودية بعد الانفلات والتعري والحرية التي شهدتها المملكة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، فكتب مُتابع: “لم افهم علاقة اليوم الوطني بفتاة عارية؟ ثم كيف تسير فتاة عارية مع أخرى مخمرة؟ ومالرسالة المراد ايصالها؟ اننا مجتمع علماني نرحب فيه بالمتدينين والمنحرفين.”.

بالطبع الفيديو أثار حالة من الجدل بين النشطاء، حيث قال الناشط عبدالملك أن ما يحدث كان شرطاً للتطبيع مع إسرائيل، وكتب: “لم يكن اظهار الفخذ وحفلات الترفيه وفتاوى الانحلال الا شروطا نفذها الكيان السعودي ليقبل الكيان الإسرائيلي التطبيع مع الكيان السعودي ومن يهنِ اللهُ فماله من مكرم”.

وبدأت مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني السعودي بشكل جريئ خارج عن عادات المجتمع المحافظ، فظهرت مصممة أزياء ترتدي فستاناً أخضر يكشف صدرها كاملاً، وعليه شعار المملكة السيفان والنخلة، وترتدي “برقع” تغطي به وجهها وتُبرز عيناها التي زينتهم بشكل مُبالغ به، وتقول: “يا أهلين وسهلين متابعين المصممة ريم، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني أقدملكم كولشن نار، وطبعا أنا أشوف بصمتها لليوم الوطني جداً مميزة، تابعونا”.