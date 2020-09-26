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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول كبير في الشرعية يهدد البركاني بالتصفية الجسدية..شاهد ردة فعل البركاني على تلك التهديدات

قال نائب مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز الاستاذ عبد الباري البركاني انه تلقى تهديدا باالتصفية وأقتحام منزله من قبل احد القيادات الأمنية .

واضاف البركاني في رسالة وجهها الى محافظ المحافظة ومسئولى الاجهزة الامنية انه في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين تلقى اتصال هاتفي من قائد جبل جره مرتضي اليوسفي ،هدده باالتصفية واقتحام منزله الكائن في وادي القاضي امام جبل جره .

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مسؤول كبير في الشرعية يهدد البركاني بالتصفية الجسدية..شاهد ردة فعل البركاني على تلك التهديدات

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واضاف البركاني "قلت له انا في جبل حبشي وماهو المطلوب وماهي القضية الذي تخول لك اقتحام البيت فا انت لست رئيس نيابة اوقاضي"

موضحا رد اليوسفي بالقول " تهمة سياسية وكذلك القاء اولادك قنابل

واضاف البركاني " قلت له هناك مدير امن قومي، ومدير امن سياسي، ومدير امن محافظة "

وحمل نائب مدير مكتب التربية في ختام شكواه حمل قيادة السلطة المحلية والقيادة الامنية والقيادة العسكرية مسؤلية ذلك التهديد وما يترتب عليه .