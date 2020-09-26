محافظة أبين تحيي العيد الـ58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة

شهدت محافظة أبين اليوم السبت، حفلًا فنياً وخطابًيا بمناسبة العيد الـ58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، وسط حضور جماهيري كبير في ميدان التحرير بمديرية مودية.

وفي الحفل الذي نظمه الائتلاف الوطني الجنوبي؛ قال العميد الركن عبدالله الصبيحي قائد محور أبين في كلمة الجيش الوطني، إن هذه المناسبة تأتي ومقاتلو القوات المسلحة الأبطال يواصلون العمليات العسكرية في مواجهة الإماميين الجدد وقوى التمرد والانقلاب في كافة جبهات النضال.

وجدد العميد الصبيحي العهد للقيادة السياسية والعسكرية ولجميع أبناء أبين خاصة والشعب اليمني عامة بأن القوات المسلحة ستكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن الوطن، وتحرير كامل التراب اليمني وسيادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على التوزيع العادل للثروة والسلطة.

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من جهته قال وكيل محافظة أبين عبدالعزيز الحمزة إن احتفالات الشعب اليمني بثورة 26 سبتمبر بعد مرور 58 عاماً عليها بكل هذا الألق يجدد توهج روح الثورة، ويعيد للأرواح والأذهان صورة اليمن الجمهوري العصي على الانكسار.

كما ألقي عدد من الكلمات عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية أكدت جميعها أهمية الاحتفال بالثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر التي أزاحت الحكم الإمامي الكهنوتي إلى الأبد، داعية إلى توحيد الصفوف في مقارعة الإماميين الجدد الذين يحاولون العودة بالوطن إلى ما قبل 26 سبتمبر.

وأشارت إلى أن الوهج الثوري السبتمبري الخالد يتطلب رص الصفوف و تقييم المرحلة الماضية، وتجنب سلبياتها وتعزيز إيجابياتها، حتى ينطلق الجميع إلى مرحلة جديدة تتحقق فيها تطلعات الشعب في وطن واحد حر تحت راية الجمهورية والوحدة.







