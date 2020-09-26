شكرا لبحثكم عن خبر داعية إماراتي يثير ضجة عارمة بعد ربطه التطبيع بـ"يوم القيامة" ..كيف ردت إسرائيل ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثار الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، الجدل بتغريدة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بقضية التطبيع العربي مع إسرائيل.

وأشار يوسف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر" إلى أن رفض التطبيع هو من علامات الساعة، قائلا: "من أشراط الساعة انقلاب الموازين، من يريد السلام (متخاذل) ومن يرد (الدمار) شجاع، من يريد الأمان لوطنه (عميل) ومن يريد (الفتنة) مناضل، من يريد التعايش مع الأديان (مرتد) ومن يريد الطائفية (مجاهد)، من يريد الوسطية (منافق) ومن يريد التشدد (ثابت)".

وتابع: "نسأل الله سبحانه الثبات على الحق". من أشراط الساعة انقلاب الموازيين •من يريد السلام (متخاذل) ومن يرد (الدمار) شجاع •من يريد الأمان وطنه (عميل) ومن يريد (الفتنة) مناضل •من يريد التعايش مع الأديان (مرتد) ومن يريد الطائفية (مجاهد) •من يريد الوسطية (منافق) ومن يريد التشدد (ثابت)

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فيما غرّد حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "صدقت يا شيخ. نسأل الله الثبات على الحق ويجعل الحقيقة بمثابة بوصلتنا جميعا. اللهم آمين يارب".

ومنذ إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل في آب/ أغسطس الماضي، أثار وسيم يوسف جدلا واسعا بتأييده المطلق للتطبيع.

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن وسيم يوسف يغفل عمدا عن احتلال إسرائيل لفلسطين، ويزعم أن مقاومتها عدوان على السلام.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.