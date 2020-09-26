شكرا لبحثكم عن خبر أبين : مسيرة ومهرجان جماهيري احتفاء بأعياد الثورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديرية مودية بمحافظة أبين مسيرةً ومهرجاناً جماهيرياً حاشداً، إحتفاءً بالذكرى الـ ( 58 ) لثورة ( 26 ) سبتمبر.

وانطلقت المسيرةً الجماهيريةً من قلب المدينة حاملةً أعلام الجمهورية والإئتلاف الوطني الجنوبي وصور الرئيس عبدربه منصور هادي ومرددة الشعارات والهتافات الوطنية بهذه المناسبة الخالدة ، قبل ان تتجه صوب ساحة الحرية والتحرير مكان المهرجان.

وفي المهرجان الذي نظمه الإئتلاف الوطني الجنوبي وحضره وكيل المحافظة عبد العزيز الحمزة وقائد المحور أبين قائد لواء 39 مدرع العميد ركن عبدالله الصبيحي وعدد من المسؤولين والشخصيات الإجتماعية والقبلية وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية، أُلقيت عدد من الكلمات جسدت معاني ومدلولات الثورة السبتمبرية الخالدة في ذكراها الـ ( 58 ) وما تحاك لها من مؤامرات لبقايا أئمة التخلف ممثلة بالشرذمة الحوثية المدعومة إيرانياً.

وفي كلمته بالمهرجان، أكد وكيل المحافظة على اهمية الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة لما تمثله ثورة ( 26 ) سبتمبر من أهمية في حياة الشعب اليمني من إنتصار على نظام الإمامة البائد المتخلف.

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من جهته، أكد الخصر الحداد في كلمة القاها باسم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، أن الثورة ملك أبناء الشعب اليمني وأنه لا يحق لطائفة أن تستحوذ بالثورة وأن تحرف مسارها بإتجاه آخر لايخدم ما جاءت به الثورة من أهداف عظيمة.

وأضاف "خروج الجماهير اليمنية في كل المحافظات اليوم ومنها هذا المهرجان هو تعبير عن رفض ما تقوم به مليشيات الحوثي من أعمال أضرت بالثورة وأهدافها النبيلة".

كما ألقى العميد ركن/ عبدالله الصبيحي كلمة قيادة محور أبين للجيش الوطني ومقاومته الشعبية أكد فيها عزم أفراد الجيش والمقاومة على المضي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للتصدي لمختلف المؤامرات وتقديم التضحيات للدفاع عن حياض الوطن وإفشال المشاريع التي تستهدف فصل اليمن عن هويته وعروبته وأصالته الإسلامية.

وتعم الاحتفالات الشعبية والرسمية بذكرى ثورة سبتمبر مختلف المحافظات المحررة.

وتأتي هذه الذكرى في الوقت الذي تواجه الجمهورية مخاطر وجودية حيث يحاول الحوثي منذ 2015 القضاء عليها لاعادة الامامة.