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عاجل أسرة الفقيد الزبيدي تستدرك وتغير مكان العزاء في العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - استدراك...

نظرًا لإزدحام قاعة ماس في منطقة كابوتا بالمنصورة في المواعيد، قررت أسرة الفقيد مالك محمد قاسم الزُبيدي، تغيير قاعة العزاء إلى قاعة قصر الملوك خلف كهرباء المنصورة في حي حاشد ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، حيث سيكون هناك وجبة غذاء ومقيل عزاء ويومي الاثنين والثلاثاء سيكون مقيل عزاء في قاعة ماس بكابوتا ـ المنصورة على طريق كالتكس ـ إنماء.

نعتذر من معزينا وضيوفنا بسبب ازدحام القاعات وسبق وأن تم تأجيرهن، ولم نستطع توحيد المكان من أول يوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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