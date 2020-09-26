التحالف يؤكد تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 صنعاء - الخليج 365 أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لمليشيا الحوثي.

Advertisements وذكر متحدث التحالف، بأنه تم تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في صنعاء. وشدد التحالف على التزامه بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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