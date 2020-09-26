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مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها على القرى السكنية بالجبلية والفازة بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها على القرى السكنية بالجبلية والفازة بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

فتحت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، نيران أسلحتها المتوسطة على القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

 

وقال مصدر محلي، إن القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة تعرضت لاستهداف وعمليات قنص من قبل عناصر مليشيات الحوثي.

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وأضاف، أن الاستهداف كان بالأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي، مما خلف حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي وتعطيل أعمالهم في الحقول الزراعية.

 

يذكر أن مليشيات الحوثي استهدفت يوم امس مركز مدينة التحيتا، وتسببت بإصابة طفلة ذات 7 أعوام بطلق ناري، لتواصل مسلسل جرائمها المتكررة، في ظل صمت وتغاضيٍ أممي مريب

 

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