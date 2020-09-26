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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة تعبر عن قلقها من خطف الحوثي لمتظاهرين احتجوا على تعذيب وقتل عبدالله الأغبري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
صنعاء - الخليج 365
دانت منظمة دولية حملة حوثية على محتجين غضبوا من تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري في صنعاء.
وقال المركز الامريكي للعدالة (ACJ) إنه يتابع بقلق شديد ارتفاع وتيرة الاعتقالات التي تقوم بها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها وخصوصا في مدينة صنعاء التي شهدت الأسبوع الماضي مظاهرات غاضبة على خلفية جريمة قتل تحولت الى قضية رأي عام.
وقال مسؤول أمني من بصنعاء لـ (ACJ) إن أكثر من 120 متظاهرا تعرضوا للاعتقال، أفرج عنهم مساء اليوم نفسه، فيما أبقى الحوثيون 30 شخصيا قيد الاعتقال غالبيتهم من فئة الشباب، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.
ونقل المركز عن ذوي المختطفين الـ30 أنهم تلقوا وعود حوثية بالإفراج عنهم، لكن مليشيا الحوثي حولتهم إلى سجن البحث الجنائي سيء الصيت في صنعاء قبل أربعة أيام.
ودعا المركز مليشيا الحوثي إلى التوقف الفوري عن جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والإفراج الفوري عنهم
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