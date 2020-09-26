شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف سر خطير بالصين بعد رصده بالأقمار الصناعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثائق وصور الأقمار الصناعية عن وجود 360 معتقل سري بالصين في مقاطعة شينغبانغ يُعتقد أنها تضم أكثر من مليون شخص من أقلية الأويجور الناطقين بالتركية . Advertisements وأكد معهد السياسة الاستراتيجية الاسترالي ان تلك المنطقة المصورة كانت جرداء قاحلة وفجأة تحولت لمباني غير معلن عنها وشهدت توسعة خلال العامين 2019 و2020 ، رغم مزاعم الصين بإطلاق سراج الاويجور . كما تظهر الصور منشأة جديدة بالقرب من مدينة كاشغر ، وسط مطالب بضرورة التصعيد الدولي لتلك المعلومات .

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