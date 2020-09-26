شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة عظمى في ورطة بسبب ‘‘القذافي’’.. شاهد من يكون؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيس دولة عظمى في ورطة بسبب ‘‘القذافي’’.. شاهد من يكون؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements محكمة الاستئناف في باريس معظم الشكاوى التي تقدم بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومقربون منه، وتطعن بالتحقيق في شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007. وكان ساركوزي ومقربون منه لجؤوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر قبل 8 سنوات في هذا الملف المتشعب. وقال جان مارك ديلاس أحد محامي رجل الأعمال ألكسندر جوهري المتهم منذ يناير في إطار هذه القضية: "رفض كل الالتماسات مثير للقلق، ما يعني أن المحامين دائما على خطأ والنيابة العامة دائما على حق". آ آ في المقابل، رحب فنسان برينغارث محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية التي اعترض فريق ساركوزي على اعتبارها جهة مدنية في القضية بالقرار، وقال: "أظن أن القضاة نجحوا في مقاومة الضغوط المختلفة". وبدأ التحقيق في القضية بعدما نشر موقع "ميديابارت" في 2012 وثيقة تقول إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية. المصدر: وسائل إعلام فرنسية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس دولة عظمى في ورطة بسبب ‘‘القذافي’’.. شاهد من يكون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.