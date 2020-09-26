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عدن - ياسمين التهامي - ظهور ‘‘آكلي لحوم البشر والموتى’’.. في هذه القبيلة تجتمع أسرة الميت حوله ويأكلون الجثة (صور مرعبة)

يظن البعض أن "آكلي لحوم البشر" هو مصطلح مبالغ يُستخدم في أفلام الرعب فقط، غير مدركين أن هذا "الرعب" هو حقيقة، وطقوس فعلية لدى بعض القبائل. كشف تقرير نشرته الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، عن كيفية إقامة الطقوس، التي وُصِفت بأنها الأغرب في العالم، كأكل لحوم البشر، وجثث الموتى. وتشتهر بعض القبائل - كما أشار التقرير - فى بعض المناطق كالبرازيل، و بابوا بغينيا الجديدة، بأسوأ الطقوس الجنائزية في تاريخ البشرية، حيث يقوم أقارب المتوفى بالاجتماع حول الجسد في طقس جنائزي مقزز، ويأكلون جثته. وأظهر التقرير، كيف وصلت العزلة في الغابات الكثيفة بالقرب من نهر الأمازون بالبرازيل، وغابات بابوا بغينيا الجديدة، وحجب هؤلاء الأشخاص عن أي اتصال بالعالم الخارجي، بقيامهم بعادات وتقاليد مثيرة للاشمئزاز. ويعد طقس قبائل "الإنديز" بأكل لحم البشر، من الطقوس القديمة التي يتم خلالها أكل لحم المتوفى من قبل الأقارب والأصدقاء، بغرض تكريمه، والاستفادة من حكمته في الحياة، التي تنتقل لهم - حسب ظنهم - من خلال أكل جسده. ويختلف الهدف لدى قبيلة الهواري في غابات الأمازون، بالرغم من تشابه الطقوس، حيث تقوم القبيلة بأكل جسد المتوفى بزعم أن الروح تظل هائمة حتى توفر الطعام إلى أبناء القبيلة، وبعد تناول الطعام، يحرقون كوخه وجميع ممتلكاته، للتخلص من جميع الذكريات المؤلمة. أما بالنسبة لقبيلة يانومامو التي تعيش في القرى المتناثرة في غابات الأمازون بالقرب من الحدود مع البرازيل وفنزويلا، فيقومون بلف جسد المتوفى حتى يُسمح للحشرات بحفر الجسد، في مدة تستغرق من 30 إلى 45 يوما. ويقوم أهل المتوفى بعدها بجمع العظام وطحنها، وخلطها بالحساء، لتشرب منه كل القبيلة، والغرض من ذلك الطقس التأكد من أن الروح وصلت للسماء، بغض النظر عما يفعل بالجسد. ويأتي ذلك بعكس بعض القبائل التي تقوم بأكل لحم البشر الأحياء بغرض سد حالة الجوع، كذلك الأمر بالنسبة لقبائل بابوا غينيا الجديدة، حيث يمثل طقس أكل لحم البشر رمزاً للطاعة، فتقوم النساء النساء والأطفال بأكل لحم رجال القبيلة، وهو ما يعد بروتوكولا صارما مفروضا عليهم. بالصور.. أغرب عادات قبائل "آكلي لحوم البشر والموتى" شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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