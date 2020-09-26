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عدن - ياسمين التهامي - بسبب ارتكاب الفاحشة.. معاقبة رجل بـ175 جلدة وعند بدء تنفيذ الحكم حدث ما لم يخطر على بال !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ر رجل مدان باغتصاب طفل أثناء تنفيذ حكم بالجلد عليه، مما استدعى وقف جلسة المعاقبة مع استئنافها في وقت لاحق، حسبما أفادت وسائل محلية في إندونيسيا. وكانت محكمة إندونيسية حكمت على الرجل الذي يدعى "روني" بالسجن 6 أشهر والجلد 175 مرة، تم تخفيضها 6 جلدات بمعدل جلدة عن كل شهر خلف القضبان، ليصبح الحكم 169 جلدة. لكن أثناء تنفيذ حكم الجلد في مدينة باندا أسيه بجزيرة سومطرة، الخميس، انهار روني على الأرض، وقال الأطباء إن استمرار جلده قد يكون خطرا على حياته، ويعني ذلك أنه سيخضع لجلسة جلد ثانية. وقالت طبيبة تدعى سارة، كانت تتابع حالة المحكموم عليه، لموقع "آي دي إن تايمز" الإخباري الإندونيسي: "بعد الجلدة رقم 52 ظهرت بثور على ظهره، وإذا استمر ضربه بهذه الطريقة فإن أوعيته الدموية قد تنفجر". وتابعت: "من الأفضل إرجاء استئناف الحكم حتى يشفى ظهره"، مرجحة أنه قد يتعافى بعد نحو أسبوع ويصبح جاهزا لـ117 جلدة أخرى. آ *وكالات

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