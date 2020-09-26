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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت حبتين من القرنفل في اليوم؟؟ معلومات يجهلها الكثيرون !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لمعروف لدى الجميع أن القرنفل يمتع بفوائد صحية مفيدة للجسم ومتعددة، نظرًا لإحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات، ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات. ولهذا نستعرض معكم ماذا يحدث للجسم عند تناول حبتين من القرنفل في اليوم، وفوائده المتعددة: . يعتبر القرنفل مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قابل للذوبان في الماء ويساهم في الدفاع المناعي من خلال العمل كحاجز ضد مسببات الأمراض والإجهاد التأكسدي. 2. يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا 3. القرنفل غني بالأوجينول، وهو مركب نشط بيولوجيًا له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في الحماية من إصابة الكبد ومقاومة علامات تليف الكبد. 4. يمكن لوجود الأوجينول في القرنفل أن يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. يمكن لهذا المركب أن يرفع إفراز الأنسولين، ويحسن تحمل الجلوكوز وبالتالي يخفض مستويات السكر في الدم. 5. يمتلك القرنفل العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تحفز إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي وتساعد في تسريع عملية الهضم، من المعروف أن القرنفل يقلل من حموضة المعدة والغازات والغثيان. 6. يمكن لمستخلص القرنفل أن يقلل من ظهور السمنة الناتجة عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون. يمكن أن يساعد استهلاك القرنفل في تقليل دهون البطن وخفض وزن الجسم ودهون الكبد.

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