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عدن - ياسمين التهامي - ‘‘رغد صدام حسين’’ توجه رسالة الى السعودية .. شاهد ما ورد فيها؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements فتة تحمل الكثير من المعاني، وجهت رغد، ابنة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين، تهنئة إلى السعودية وشعبها بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة.آ وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في "تويتر" بهذه المناسبة قائلة: "كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه". كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه..#رغد_صدام_حسينآ #اليوم_الوطني_السعودي_ال90 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam)آ September 24, 2020 آ *تويتر

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