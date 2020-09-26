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عدن - ياسمين التهامي - السعودية : الشرطة تلقي القبض على 13 رجلاً وامرأة من الجنسية اليمنية بعد قيامهم بهذا الأمر أمام العامة!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية، مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة. وقال "السحيباني": تمت السيطرة على المتورطين، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضُبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وتوقيفهم جميعًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

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