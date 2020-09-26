شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتي المتشبه بالنساء “بدر خلف” يبحث عن زوج سعودي .. شاهد كيف كان الرد ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الإماراتي المتشبه بالنساء “بدر خلف” يبحث عن زوج سعودي .. شاهد كيف كان الرد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مدون الموضة الإماراتي المتشبه بالتساء بدر خلف استفزاز السعوديين بطلب غريب ألا وهو الزواج من سعودي. وقال خلف خلال تغريدة أثارت استهزاء وسخرية السعوديين:"‏ بمناسبة اليوم الوطني السعودي زوجوني سعودي "، حيث وصفه الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي بـ" المستفز والسخيف وانهالت التعليقات الساخرة على تغريدة بدر خلف التي أحدثت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا وجاءت كالتالي:" السعاوده ما يبونك تزوج كورية وخذ الجنسية وخذ اول تذكرة على كوريا" في إشارة منها إلى أنه يشبه الكوريين، طالبين ايدك على سنة الله ورسوله"، وقال له متابع: "‏‎على فكره تراه اليوم الوطني الـ٩٠ تزوجي ٩٠ على الاقل ". *تويترآ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإماراتي المتشبه بالنساء “بدر خلف” يبحث عن زوج سعودي .. شاهد كيف كان الرد ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.