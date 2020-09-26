شكرا لبحثكم عن خبر شكري حيدان: الجنود اخذوا سيكلي والماطور من باب بيتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الناشط شكري حيدان في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه كريتر سكاي ينشره كما جاء: سرق وبلاطجة اوسان العنشلي يسرقوا سيكلي من جمب باب بيتي مع الماطور جوعتم ي عيال الكلب ايش من اسلوب هذا بلطجة وسرقة من جمب بيوت الناس وسيكل واقف تشلوه ي مكالف Advertisements يعني ما عجبكم وانا محترم تشتونا ارجع لكم بلطجي واقفل طرقات لعنة الله عليكم ي عيال الحرام رجعوا السيكل و الماطور ي سرق جوعت ي ثعلب وبانت عظامك. يذكر ان أوسان العنشلي قائد قوات العاصفة الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

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