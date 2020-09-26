اخبار الخليج / اخبار اليمن

هادي يتراجع عن تكليف معين برئاسة الحكومة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر هادي يتراجع عن تكليف معين برئاسة الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن قرار ترشيح معين عبدالملك لتشكيل حكومة جديدة مناصفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وفقا لاتفاق الرياض .

 

 وقالت مصادر في العاصمة الرياض لصحيفة "الأمناء" إن الرئيس هادي تراجع عن ترشيح معين لرئاسة الحكومة ووضع شروطًا تعجيزية أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة .

 

المصادر أكدت أن شروط هادي جاءت بعد ضغوط من جناح قطر وتركيا في الشرعية الذي يحاول جاهدا ومنذ اليوم الأول إفشال اتفاق الرياض وجهود المملكة في الجنوب .

Advertisements

 

مصادر أخرى قالت لـ"الأمناء" بأن هناك حالة من الاستياء لدى سفراء الدول الخمس الكبرى جراء مماطلة هادي وحكومته في تشكيل الحكومة الجديدة .

 

ومن جانب آخر أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي حرص المجلس على إنجاح اتفاق الرياض والتسريع في تنفيذ بند تشكيل الحكومة الجديدة.

 

ويرى مراقبون أن الشرعية لا يوجد لديها جدية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتشكيل حكومة مناصفة؛ لأن هذا البند سيكشف حقيقة الشرعية وفسادها منذ انطلاق عاصفة الحزم. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يتراجع عن تكليف معين برئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا