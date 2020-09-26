شكرا لبحثكم عن خبر هادي يتراجع عن تكليف معين برئاسة الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن قرار ترشيح معين عبدالملك لتشكيل حكومة جديدة مناصفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وفقا لاتفاق الرياض .

وقالت مصادر في العاصمة السعودية الرياض لصحيفة "الأمناء" إن الرئيس هادي تراجع عن ترشيح معين لرئاسة الحكومة ووضع شروطًا تعجيزية أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة .

المصادر أكدت أن شروط هادي جاءت بعد ضغوط من جناح قطر وتركيا في الشرعية الذي يحاول جاهدا ومنذ اليوم الأول إفشال اتفاق الرياض وجهود المملكة في الجنوب .

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مصادر أخرى قالت لـ"الأمناء" بأن هناك حالة من الاستياء لدى سفراء الدول الخمس الكبرى جراء مماطلة هادي وحكومته في تشكيل الحكومة الجديدة .

ومن جانب آخر أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي حرص المجلس على إنجاح اتفاق الرياض والتسريع في تنفيذ بند تشكيل الحكومة الجديدة.

ويرى مراقبون أن الشرعية لا يوجد لديها جدية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتشكيل حكومة مناصفة؛ لأن هذا البند سيكشف حقيقة الشرعية وفسادها منذ انطلاق عاصفة الحزم.