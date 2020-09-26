الضالع.. إيقاد شعلة الثورة في قمة معسكر الصدرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
الضالع - الخليج 365
قال أركان اللواء 83 مدفعية بمريس إن ثورة ال 26 سبتمبر، ليست مجرد ذكرى عابرة، وإنما إرادة أمة ضاربة في جذور التاريخ.
وفي حفل إيقاد الشعلة على قمة معكسر الصدرين، أكد العقيد فضل النميري، أن أبطال الجيش الوطني في كافة الجبهات والميادين ماضون على عهد الأجداد لتحقيق أهداف الثورة الخالدة التي أطاحت بنظام الإمامي الكهنوتي.
وهنّأ أركان اللواء 83 مدفعية، القيادة السياسية وكل الشعب اليمني، بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين.
وقال إن الجيش الوطني سيدافع عن مبادئ وأهداف الثورة حتى تحقيق النصر على المليشيات الإنقلابية واستعادة الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري مهما كانت التضحيات.
ودعا العقيد النميري، كافة أبناء الشعب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى التمسك بمبادئ النظام الجمهوري، مؤكداً أن اليمن ستنتصر على مخلفات الماضي، وأن الفجر قادم لا محالة، وستشرق شمس الحرية والديمقراطية في كل ربوع اليمن
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