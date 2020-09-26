الأمم المتحدة: خفض المساعدات تتسبب بتضرر 9 مليون يمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

عدن - الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، السبت، إن 9 ملايين يمني، تضرروا، جراء خفض برامج المساعدات، بسبب نقص التمويل.



جاء ذلك في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر حسابه على تويتر.

وأضافت :"ست سنوات من الحرب والجوع والمرض والأزمة الاقتصادية المتفاقمة تلاحق اليمن في وقت وصل فيه التمويل الإنساني إلى أدنى مستوياته منذ عقود".

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وتابعت المنظمة الدولية:" تضرر أكثر من 9 ملايين شخص من تخفيض برامج المساعدات".

وقبل أيام أعلنت الأمم المتحدة إغلاق 15 من أصل 41 برنامج مساعدات رئيسي باليمن، جراء نقص التمويل.

وتشكو المنظمات العاملة في المجال الإغاثي من نقص شديد في التمويل، أدى إلى توقف عدة مشاريع انسانية في اليمن.

وتفيد التقارير الأممية، أن 24.3 مليون يمني، بما يوازي 80% من السكان، باتوا بحاجة إلى مساعدة انسانية لإبقائهم على الحياة