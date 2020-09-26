شكرا لبحثكم عن خبر وفاة الفنان المصري المنتصر بالله والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
رحل، عن الدنيا صباح اليوم الفنان الكبير المنتصر بالله بمستشفى مصطفى كامل العسكري، عن عمر ناهر الـ70 عامًا، بعد صراع مع المرض
وقال اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الراحل سيتم دفنه غدًا، ولكن حتى الاَن لم تحدد أسرته موعد ومكان الدفن
كان الفنان الراحل قد عانى مؤحخرًا بالعديد من الأمراض المزمنة التي بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل، بعد إصابته بالشلل
وكان أخر ظهور فني له من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل «راجل وست ستات» والمسلسل الإذاعي «عوام على بر الهوى»
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