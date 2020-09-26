شكرا لبحثكم عن خبر شاهد هرم مليارات الحوثي الذي اثار للسخرية .. صورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - هرم حوثو
أحد عجائب ثورة 21 سبتمبر
وهو أكبر هرم بني في العصر الحديث من رواتب الموظفين وأتاوات الفقراء والمعدمين
هرم حوثو هو أحدث هرم تم بناؤه في العصر الحديث بأفكار تعود إلى ماقبل التاريخ
هرم حوثو هو أحد أهم أهرامات الحوزة التي تفرض أخذ الخمس من كل مواطن
تم بناء الهرم خلال سنوات الحرب من قبل الحواثنة الذين يعتقدون بالولاية التي تعطيهم الحق بحكم اليمنيين وأخذ أموالهم متى ماشاءوا
ويعتقد أن هذا الهرم سيعمل على جذب المزيد من السواح القادمين من القبائل اليمنية الموالية والتي سترسل أبناءها وأموالها إلى جبهات الحوثيين.
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