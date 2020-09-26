شاهد هرم مليارات الحوثي الذي اثار للسخرية .. صورة

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يزيد بن سلمان - شبوة - هرم حوثو أحد عجائب ثورة 21 سبتمبر وهو أكبر هرم بني في العصر الحديث من رواتب الموظفين وأتاوات الفقراء والمعدمين Advertisements هرم حوثو هو أحدث هرم تم بناؤه في العصر الحديث بأفكار تعود إلى ماقبل التاريخ هرم حوثو هو أحد أهم أهرامات الحوزة التي تفرض أخذ الخمس من كل مواطن تم بناء الهرم خلال سنوات الحرب من قبل الحواثنة الذين يعتقدون بالولاية التي تعطيهم الحق بحكم اليمنيين وأخذ أموالهم متى ماشاءوا ويعتقد أن هذا الهرم سيعمل على جذب المزيد من السواح القادمين من القبائل اليمنية الموالية والتي سترسل أبناءها وأموالها إلى جبهات الحوثيين.

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