شكرا لبحثكم عن خبر وفد وزاري برئاسة نايف البكري يصل مارب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وصل قبل قليل عدد من الوزراء في الحكومة الشرعية إلى مدينة مأرب.
وقال مصدر: لكريتر سكاي وصل عدد من الوزراء إلى مارب بينهم وزير الشباب والرياضة نايف البكري والاستاذ الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة و معمر الإرياني وزير الاعلام و أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد و محمد عسكر وزير حقوق الإنسان.
ويأتي وصولهم بالتزامن مع الاحتفالات التي تشهدها مارب بمناسبة ثورة ٢٦ سبتمبر.
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