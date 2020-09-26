محافظ حضرموت يعزّي في وفاة العقيد جمال بن عون مدير أمن المكلا سابقاً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 الخليج 365 - المكـلا رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى العقيد جمال صالح بن عون الكثيري، مدير أمن مديرية المكلا سابقاً، الذي وافاه الأجل مساء أمس بالمكلا متأثراً بطلق ناري تعرّض له الاسبوع الماضي.

Advertisements ووجه المحافظ رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، الأجهزة الأمنية والعسكرية بتعقّب وملاحقة الجناة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع. وتقدّم المحافظ بخالص التعازي لأولاد وأسرة الفقيد وآل بن عون الكثيري كافة، وأصهاره آل بن عبود الشيخ، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.

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