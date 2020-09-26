وفاة مدير أمن المكلا السابق متأثرا بإصابته برصاص مسلحين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي العقيد جمال صالح بن عون الكثيري مدير أمن مديرية المكلا الأسبق متأثرا باصابته جراء اطلاق النار عليه من مسلح في منطقة امبيخه بالمكلا قبل ايام.



هذا وقد نشر قبل ايام اخبار عاجلة تتحدث عن تعرض العقيد جمال صالح بن عون الكثيري مدير أمن مديرية المكلا الأسبق للاصابة برصاص مسلح على متن دارجة نارية حيث لاذ القاتل بالفرار.

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