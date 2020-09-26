شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : أول تعليق من زوجة الفنان “خالد سامي” بعد خروجه من غرفة العمليات لإجراء زراعة كبد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت المُعلمة عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، على الحالة الصحية لزوجها بعد إجراء عملية جراحية مساء الجمعة.

وقالت عائدة العتيبي في تغريدتها اليوم السبت: “الحمد لله المتفضل على عباده الكريم الرحيم العظيم سبحانه، اللهم لك الحمد حمدً كثيرًا تم بحمدالله نجاح عملية زوجي خالد سامي.. وأسأل الله أن يطيل في عمره، والحمد لله”.

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وأضافت زوجة الفنان خالد سامي في تغريدة أخرى قائلة: “#خالد_سامي ذهبَ التعب وجاء الفرح”، وسط دعوات بأن يتمم الله الشفاء له على خير.

وكان الفنان قد دخل مستشفى الحرس الوطني بالرياض، أمس الجمعة لإجراء عملية جراحية عبارة عن زراعة كبد.