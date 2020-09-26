شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي : ثاني زعيم عربي يكشف عن موقف بلادة من التطبيع في ذكرى ثورة 26 سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن بلاده "تجدد موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وخياراته الثابتة في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة".

جاء ذلك في كلمة للشعب اليمني، بمناسبة الذكرى 58 لثورة 26 سبتمبر/أيلول التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

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وأكد هادي أن اليمن يدعم حق الفلسطينيين في "إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لما تبنته المبادرة العربية التي حددت الأسس العادلة للسلام الشامل والكامل في المنطقة".

وفي سياق آخر، قال هادي إن "اتفاق الرياض" يمثّل خارطة طريق ومسار عبور آمن، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها السلام بدلا من التأزم والصراع والانقسامات الداخلية لمواجهة ومجابهة جماعة الحوثي.

وأضاف بأن تسريع تنفيذ بنود الاتفاق سيسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والخدمي والنهوض بالتنمية.