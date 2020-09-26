شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تتذكرون نجم طيور الجنة "الوليد مقداد" شاهدو كيف ظهرت خطيبته ابنة الأمير الأردني كأنها حورية من الجنة بجمالها الشديد وقوامها المثير..(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيها خطيبة الوليد مقداد وقد بدت كأنها حورية من الجنة بعدد من الصور داخل الفيديو.

واعرب عدد كبير من متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو عن إعجابهم بجمالها.

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. هل تتذكرون نجم طيور الجنة "الوليد مقداد" شاهدو كيف ظهرت خطيبته ابنة الأمير الأردني كأنها حورية من الجنة بجمالها الشديد وقوامها المثير..(شاهد الفيديو).

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ويشار إلى أن الوليد احتفل بخطوبته وقد نشر شقيقه المعتصم فيديو سجل خلال إتمام مراسم الخطوبة بحسب ما تقضي به العادات الأردنية.

ويذكر أن الوليد والمعتصم اشتهرا من خلال ظهورهما عبر شاشة قناة "طيور الجنة" التي انطلق بثها من الأردن في العام 2008 وتناولت مواضيع تربوية وتثقيفية خاصة بالأطفال.

وشاركتهما التقديم شقيقتهما جنى والمغربية أمينة كرم التي أثارت الجدل في وقت سابق بسبب تخليها عن الحجاب وتركها للقناة.