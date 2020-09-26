شكرا لبحثكم عن خبر بعد يومين من مقتل عريس يمني يوم زفافه..إصابة عروس ووالدتها برصاص شقيقها لحظة زفافها إلى منزل زوجها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، مساء الخميس، بإصابة عروسة ووالدتها برصاص شقيقها لحظة زفافها إلى منزل زوجها، بمديرية يريم، محافظة إب، بعد بعد يومين من مقتل عريس يمني يوم زفافه.
وقالت المصادر أن عروسة و والدتها أصيبت برصاص شقيقها أثناء زفافها إلى منزل زوجها.
وبينت المصادر بأن شقيق العروسة قام بإطلاق الرصاص في الهواء فاختلت حركته؛ ما أدى إلى إصابة شقيقته العروسة ووالدته بعدة رصاصات.
ونوهت المصادر بأنه تم إسعاف العروسة إلى أحد مستشفيات مدينة يريم بينما تم إسعاف ام العروسة إلى العاصمة صنعاء.
يأتي ذلك بعد يومين، من مقتل عريس في يوم زفافه بمحافظة ريمه، إثر العبث بالسلاح، ما أدى إلى تحول العرس إلى مأتم.
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