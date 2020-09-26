شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تقوم بطبع عملة جديدة بمواصفات وشكل العملة القديمة وهذة كانت ردة فعل بعض الخبراء. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون خبرا يفيد بطبع الحكومة الشرعية عملة جديدة بمواصفات شكل العملة القديمة . وآثار هذا الخبر مواقع التواصل الإجتماعي الذين رأوا في القرار نجاح كبير لمنع أحتكار العملة شمالا و منع فرصة المزايدة بها .. فيما رأى آخرون أن هذا القرار أن صح يعد كارثة أخرى في انهيار العملة اليمنية و انهيارها بالعاصمة صنعاء مما يضاعف في تدهور الحالة الإنسانية .. .

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